Transporte público urbano, negocio que mueve $us 300 millones al año

En medios de las movilizaciones de los transportistas en la capital cruceña, quienes rechazan el sistema de Buses de Transporte Rápido (BRT) y la Ley de Movilidad Urbana, el analista y especialista en desarrollo urbano Rolando Schrupp hizo una lectura de la situación en la que critica a los sectores involucrados y lamenta que no se tome en cuenta las necesidades del usuario del transporte público urbano.

Schrupp dijo que la problemática se incrementó en los último años y un ejemplo se refleja en el tiempo que pasa un usuario en su traslado en las unidades de transporte; hace 20 años rondaba en torno a los 90 minutos diarios y hoy emplea cerca de tres horas.

No obstante, considera que el nudo del problema es que el transporte público genera en torno a $us 1 millón cada día y es un sistema oscuro y no bancarizado.

En resumen, el movimiento económico anual supera los $us 300 millones, monto con los que se podría renovar, en el largo plazo, el parque automotor de este sistema que sirve a los cruceños de manera deficiente.

El especialista apoya sus cálculos reseñando que al menos 750.000 personas se mueven en las unidades de transporte cada día, y en cada viaje gasta al menos dos pasajes (dos de ida al lugar de trabajo o destino y dos de vuelta hasta el hogar).

Esto no solo repercute en la calidad de vida de las personas, que tienen menos tiempo para estar en sus hogares, sino también representa tres horas de capacidad productiva que afecta netamente a la economía, es decir, se impide que la gente produzca.

A esto se suma que en la ciudad de Santa Cruz operan cerca de 180 líneas diferentes de transporte, pero no todas trabajan de manera regular, ya que no cumplen con la normativa vigente con temas básicos que van desde contar con seguro para los choferes como otros que tienen que ver con la seguridad y comodidad de los pasajeros.

"Solo una línea, de un total de 180, cumple con la ley. Por eso casi todos están en el limbo. El transporte es competencia de la municipalidad y la Alcaldía no ejerce su competencia", criticó Schrupp durante su intervención en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.

Los transportistas piden a las autoridades que se anule el BRT, pero la observación que hace Schrupp se centra en tema específicos, ya que señala que segregan carriles haciéndolos exclusivos, pero no se cumple con los estándares básicos respecto a la longitud de la ruta.

"Deberían demolerse los cordones porque son un riesgo para la seguridad pública", afirmó el analista, a tiempo de señalar que la solución para un sistema adecuado para los cruceños se debería centrar en el funcionamiento de una sociedad anónima o cooperativa, donde se adquieran las acciones de los transportistas y se piense en el bienestar y buen servicio que merece la población.

Luego de las movilizaciones de los transportistas, exigiendo al municipio la abrogación de la Ley 1216 de Movilidad Urbana y la eliminación del BRT, el sector fue convocado por las autoridades. En la reunión que sostuvieron la tarde de ayer acordaron entrar en un cuarto intermedio hasta las 14:00 de hoy, jueves, para continuar con el diálogo.