Transportistas anuncian bloqueo en la ruta a la Chiquitania, desde este martes

Las carreteras que conectan a Santa Cruz con la Chiquitania y el Beni, amanecerán bloqueadas este martes 27 de febrero, así lo anunciaron los transportistas de la Federación de la Gran Chiquitanía, que demandan: mantenimiento de vías, licencias de funcionamiento para surtidores en provincias y nivelación del peaje, entre otros.



La medida fue determinada este lunes por la tarde en la ciudad de Santa Cruz, donde los transportistas de 14 municipios aguardaban reunirse con autoridades del Gobierno central, entre ellos el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.



“Se rompió el diálogo. No hubo el mínimo interés por parte de nuestras autoridades, de los diferentes ministerios. Parece una burla a nuestra organización. En virtud a ello, las 14 asociaciones que han estado presentes con sus bases, han decidido ir al bloqueo”, informó Franz Pérez, dirigente del transporte.



Pérez explicó que los puntos de bloqueo estarán instalados en Puerto Pailas y Puente Banegas de forma indefinida, hasta que las autoridades cumplan sus compromisos, que datan de octubre de 2023.



“En esta movilización estamos todos del transporte afiliados a la Federación de la Gran Chiquitanía, como asociaciones, cooperativas y sindicatos. Las bases ya se están trasladando a los puntos para iniciar esta medida”, agregó.



Respecto al acuerdo verbal al que había llegado el transporte de Concepción con el director de la ANH, Germán Jiménez, para la apertura del surtidor en esta población, dijo que no existen garantías, porque no se suscribió ningún documento.



Este lunes, afiliados a la Federación de Transporte de la Gran Chiquitanía, había tomado pacíficamente las instituciones del Estado en la ciudad de Santa Cruz, como la ANH, YPFB, ABC Y vías Bolivia, como medida de presión.