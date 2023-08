Transportistas bloquean los accesos a la Quinta Municipal en rechazo al reordenamiento vehicular

Mario Guerrero, líder de los transportistas, afirmó que la medida se mantendrá en vigor hasta las 18:00 de este lunes. Sin embargo, en caso de no obtener una respuesta favorable por parte del municipio, advirtió que a partir del martes podrían intensificar la medida y afectar rutas de mayor centralidad.



"La culpa de esto recae en el alcalde Jhonny Fernández, quien ha demostrado ser un mentiroso. Prometió cambiar la Ley 1216 durante su campaña, pero no lo ha hecho (...) No descartamos bloquear otras vías vehiculares mañana mismo, hasta que el Concejo Municipal nos convoque a una audiencia y se anule esta ley", expresó Guerrero.