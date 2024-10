Transportistas dan 48 horas a la Gobernación para aprobar la nivelación de pasajes

“Somos solidarios con la población, no podemos golpear a nuestro usuario. Por eso, solicitamos un incremento del 30%, que consideramos una tarifa justa y solidaria”, manifestó Rivas.



Los transportistas dejaron claro que el diálogo solo se mantendrá si es encabezado por el gobernador Mario Aguilera. "Cualquier reunión solo será con la primera autoridad del departamento", afirmó el dirigente, advirtiendo que, si no son escuchados, iniciarán una protesta pacífica a partir del lunes.



El diálogo entre los transportistas y las autoridades de la Gobernación se rompió el lunes, según explicó Bismark Daza, dirigente del sector. “Los técnicos de la Gobernación se burlaron de nosotros. No tienen poder de decisión”, lamentó Daza, quien también adelantó que se planteará un bloqueo de carreteras si no se atienden sus demandas.