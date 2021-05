Transportistas dan plazo de 48 horas a las autoridades para consensuar medidas de restricción

Escucha esta nota aquí

Luego de las restricciones lanzadas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, este viernes, los transportistas que brindan servicio público en la ciudad se reunieron este sábado para analizar dichas medidas y se declararon en estado de emergencia.

Una de las conclusiones a las que llegaron los representantes de las cinco federaciones que se congregaron en las instalaciones de la Federación Departamental de Transportistas 16 de Noviembre, fue dar un plazo de 48 horas a las autoridades departamentales y municipales para que los convoquen a una reunión a fin de consensuar las medidas de restricción.

Según Bismark Daza, ejecutivo de la Federación Departamental de Transportistas 16 de Noviembre, el sector no fue tomado en cuenta en la aplicación de las nuevas medidas, siendo que es uno de los más afectados. En caso de no ser atendidos en sus demandas, no descartan aplicar medidas de presión.

El viernes, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Santa Cruz de la Sierra aprobó cuarentena rígida para los domingos 23 y 30 de mayo y reducción del horario de circulación hasta las 20:00 entre semana. Estas medidas tendrán vigencia por dos semanas, según la nueva disposición.





