Transportistas marchan hacia la Alcaldía para solicitar aumento en el pasaje

Rechazo al incremento

“Estamos en emergencia. No se ha consultado a los vecinos, que viven al día. Defendemos a nuestra gente y no permitiremos este aumento sin un debido análisis”, dijo.



Por su parte, el concejal Rolando Pacheco criticó la propuesta criticando la falta de cambios en el servicio de transporte y el estado del parque automotor: “El transporte en Santa Cruz es deficiente y el costo de los carburantes no ha aumentado. Desde el legislativo, no permitiremos el incremento de las tarifas”, advirtió.