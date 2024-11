Transportistas rechazan la tarifa propuesta por el alcalde y anuncian un paro de 48 horas

"El transporte público está en una situación crítica. Ya no podemos operar bajo estas condiciones . Lamentamos la afectación al pueblo cruceño, pero necesitamos que nuestras demandas sean escuchadas", agregó.

Propuesta municipal bajo análisis

El alcalde Jhonny Fernández remitió al Concejo Municipal un estudio técnico que establece dos tarifas posibles: Bs 2,18 como tarifa usuario y Bs 2,37 como tarifa técnica, condicionada a la renovación de las unidades de transporte. Según el informe, el incremento busca reflejar los costos operativos actuales del sector y mejorar la calidad del servicio.



Sin embargo, concejales opositores cuestionaron la coherencia del Ejecutivo Municipal. "La semana pasada, el mismo alcalde indicó que no había elementos para justificar un incremento, y ahora envía una propuesta de alza. Es una falta de responsabilidad", afirmó el concejal Manuel Saavedra.



Por su parte, Lola Terrazas, también concejala, señaló que cualquier ajuste debe estar respaldado por un análisis técnico sólido y reflejar mejoras en el servicio. "La población no puede pagar más por un servicio que no cumple estándares mínimos de calidad", sostuvo.



Se prevé que este miércoles el Concejo Municipal analice el informe presentado por el alcalde y determine si la propuesta avanza a las comisiones correspondientes.