Transportistas se repliegan y declinan realizar un cabildo hasta que la Policía los deje ingresar hasta El Cristo

La dirigencia del transporte pesado de Santa Cruz decidió replegar sus unidades después de intentar llegar hasta el segundo anillo y Cristo Redentor. En este lugar emblemático de la ciudad pretendían realizar un cabildo en protesta por la Ley 1386 y otras normas consideradas atentatorias a la economía, autonomía y la liberad.

Inicialmente se pensó expresar su malestar en el cuarto anillo (ruta al norte), pero en reunión de emergencia, en el lugar se determinó desconcentrarse. “No nos dejaron. Queríamos hacer un cabildo en El Cristo y por eso nos replegamos, pero seguimos en emergencia”, afirmó a EL DEBER, Juan Yujra, dirigente del transporte pesado.

Agregó que este viernes se analizará la situación del sector para ver la manera de cómo ingresar, con sus unidades, hasta el segundo anillo. “La idea es llegar hasta ahí (El Cristo), pero igual veremos este viernes con los compañeros cómo la hacemos”, indicó.

Este jueves, con banderas, tocando bocinas y portando pancartas, así expresan el rechazo a la Ley 1386 los transportistas a bordo de camiones, buses, camionetas y otros rodados, que transitaron por el cuarto anillo de circunvalación. Lo hicieron desde las 13:00 desde cuatro puntos: avenida Santos Dumont, Virgen de Cotoca, Cristo Redentor y de la zona del Cambódromo.

Después de varias horas de estar a bordo de sus motorizados cerca de las 16:00, la Policía intervino la caravana para que no ingresen a la rotonda de El Cristo, señalando que, por ley, no pueden pasar vehículos de alto tonelaje. “Esa norma es si hay tráfico vehicular, para evitar accidentes, pero ahora no hay nada”, afirmó Yujra cuando conducía su camión por el sector de la avenida Paraguá.





En esta movilización participaron la Cámara de Transporte del Oriente, Fedetrapesc, Asociatri, Astic, Sindicato de Transporte Pesado, Federación Departamental de Transportistas de Omnibuses y la Coordinadora de Transporte Pesado de Santa Cruz. A los manifestantes se sumó un contingente policial en la avenida Virgen de Cotoca para escoltarlos y evitar posibles incidentes con grupos, que rechazan el paro multisectorial.





“Necesitamos que se abroguen todas las leyes que el Gobierno está sacando. Yo como madre quiero un futuro para mis hijos. Que todo el sacrificio y el trabajo que hago sea para ellos y para nuestro bienestar. No quisiera que Bolivia se convierta en una Venezuela. Yo viajo a Iquique y (allá) los venezolanos piden de rodillas un poco de agua, entonces yo no quiero eso. Yo quiero que Bolivia se respete”, afirmó Lisbet Tordoya, mientras circulaba a bocinazos en su camión.





Transportistas en plena protesta

El que también expresó su malestar por las normativas que promueve el Gobierno fue Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente. “Hace más de un mes que venimos con cartas enviadas (al Ejecutivo) respecto a la Ley 1386 y nuca nos dieron oídas. Entonces, ya es tiempo que el Gobierno nos escuche. “No somos ni de la derecha ni de la izquierda, somos gente humilde, trabajadores. Somos pueblo. Él (Luis Arce) siempre dice que apoya al pueblo, aquí está el pueblo. Apóyenos, señor presidente”, exclamó Áñez en contacto con EL DEBER.

Esta tarde, después de un momento de tensión por querer ingresar al segundo anillo, cívicos de la capital cruceña intervinieron para no presionar a los policías, que se atrincheraron con un cordón humano para evitar que los rodados avancen rumbo al centro de la ciudad. Lograron su objetivo, porque los dirigentes se retiraron.





“Somos más de 1.000 unidades que vamos a seguir protestando hasta que el Gobierno nos escuche”, complementó Yujra. A los conductores también se sumaron personas particulares que siguieron de cerca en vehículos livianos.

