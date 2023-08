Transportistas suspenden las medidas de presión contra el plan de reordenamiento de la Alcaldía

El documento indica que “se hace conocer a todos los presidentes, directorio y socios de base del Sindicato de Transportistas Santa Cruz, que la presidenta del Concejo Municipal dio respuesta formal a nuestra solicitud de audiencia pública de fecha 9 de agosto, referente al tema de abrogación de la Ley 1216, la misma que está programada para el día jueves 7 de septiembre del año en curso”.



En la segunda parte señala que “por lo expuesto, se suspenden las medidas de presión del día de mañana miércoles 23 de agosto de 2023”.



El Concejo Municipal



Desde el Concejo Municipal confirmaron esta situación, exponiendo el oficio con el que se convoca a los transportistas a una audiencia pública para el próximo 7 de septiembre, en horario por confirmar.



“Mediante el presente oficio hacemos llegar la respuesta formal respecto a su solicitud de fecha 9 de agosto 2023, referente al tema de abrogación de Ley Autonómica Municipal No. 1216 y solicitud de Audiencia Pública. En tal sentido hacemos conocer que sobre la audiencia pública, informarnos que nos encontramos cumpliendo con solicitudes de fechas pertenecientes a junio y julio; por tal motivo, solicitamos a su persona poder esperar su convocatoria de acuerdo al cronograma y orden correspondiente de solicitudes y atención igualitaria a los vecinos”, indica la primera parte del documento.



Agrega que “próximamente la Secretaría de Coordinación del Concejo Municipal se comunicará con usted (señor Mario Guerrero) para convocar a su audiencia pública solicitada de acuerdo a orden correlativo; de acuerdo a lo descrito y en atención a su solicitud de audiencia, la misma será programada para el día jueves 7 de septiembre del año en curso en horario por confirmar”.



El Ejecutivo Municipal



Más temprano, el alcalde Jhonny Fernández, a través de una conferencia de prensa, aseguró que no dará marcha atrás con el reordenamiento vehicular de la ciudad. Es más, tampoco permitirá que se utilice esta medida como excusa o chantaje para incrementar el precio del pasaje.



Fernández explicó que el plan y la Ley partió de un diagnóstico que se hizo sobre el transporte. En este “nos damos cuenta de que los vehículos tienen más de 30 años de servicio; cantidad de accidentes con heridos y muertos, debido al parque automotor que ya cumplió su ciclo. Segundo, el 32% del parque automotor de micros están prestando servicio en Santa Cruz, pero pagan impuestos en otras comunas. Así cualquiera hace lo que le da la gana”, disparó el alcalde.



Sin embargo no fueron las únicas observaciones, también se refirió al horario y que este debe ampliarse a 24 horas. Y por último, tocó el tema del registro, “para el que dimos 180 días de plazo, en noviembre vence, por eso este sindicato está causando problemas”, remarcó Fernández y agregó que se ofrecerá estabilidad laboral a los choferes que se registren.



“Yo sé que este sindicato está peleando por no salir del primer anillo y por los que pagan impuestos en otros municipios. Fíjense dónde pagan impuestos los micros que están bloqueando”, cuestionó el alcalde.



Por otro lado, el burgomaestre advirtió que no permitirá que los transportistas utilicen esta situación como excusa o chantaje para incrementar el precio del pasaje.



“Ustedes han visto lo que pasó en El Alto, disfrazaron con ordenamiento y reordenamiento. A este pequeño grupo le digo que no voy a aceptar ni permitir el incremento del pasaje. No se va a permitir, ni siquiera intenten venir con su chantaje. Yo no voy a atentar contra la economía de la gente", subrayó.