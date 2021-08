Transportistas y concejales opositores critican al alcalde por dar continuidad al proyecto del BRT

Escucha esta nota aquí

¿Romperá el alcalde Jhonny Fernández su promesa electoral y pondrá en marcha el BRT en el primer anillo? La interrogante proviene desde el sector transporte, cuyos dirigentes, al igual que algunos concejales de la oposición critican al Gobierno Municipal por mantener el proyecto, e incluso buscar nuevos financiamientos para su implementación.

El pasado miércoles, el Comité Técnico Consultivo de Movilidad autorizó la continuidad del proyecto del BRT de acuerdo al trazado vigente. Entre las consecuencias que derivan de esta decisión está el acceso a un financiamiento por 36.6 millones de dólares para continuar con el proyecto.

El secretario municipal de Movilidad Urbana, José Carlos Cuéllar, minimiza las críticas y asegura que la Alcaldía continúa en un proceso de análisis. "Todavía estamos recibiendo las observaciones que llegan a la secretaría", dijo.

Una de las propuestas recibidas plantea la reducción de cuatro o cinco rotondas para facilitar el paso de los buses sin necesidad de invadir otros carriles. Cuéllar compromete la evaluación del informe antes de determinar el plan a seguir.

Las voces de los concejales opositores no se han hecho esperar. Desde Comunidad Autonómica, Juan Carlos Medrano califica de "decisión arbitraria de la Alcaldía" la continuidad del proyecto.

El concejal observa la falta de consenso para aprobar el proyecto y expresa su extrañeza ante el "deseo de ejecutarlo a toda costa" por parte del alcalde cruceño.

El único concejal de Demócratas en el legislativo municipal, Manuel "Mamén" Saavedra, pidió a Fernández que explique a detalle los alcances del proyecto pues nuevamente se pretende endeudar a la ciudad.

“Preocupa que el alcalde diga una cosa y no cumpla. En campaña dijo que al asumir iba a retirar los cordones y que no iba el proyecto, una vez elegido alcalde dijo que antes de tomar una decisión iba a elaborar una auditoría técnica para tomar decisiones, y ahora dice que el BRT va adelante", cuestiona Saavedra.

Para el concejal opositor, "el apuro es más por un tema económico y eso nos preocupa porque hay un crédito de 250 millones de bolivianos pendientes en La Paz y ellos están corriendo para poder meterle mano a esa plata”, aseveró el legislador.

Saavedra cuestiona la mala fe del Ejecutivo, que citó a reunión de mesas de trabajo para hablar de la ley de movilidad urbana y no para aprobar la continuidad del proyecto del BRT.



Desde el sector del transporte urbano también rechazan la medida asumida por el ejecutivo municipal y anuncian un ampliado para el próximo martes en el cual decidirán las medidas a seguir.

Mario Guerrero, dirigente transportista, lamenta que las autoridades se hayan negado a inspeccionar la obra junto a su sector.

Fruto de ese rechazo, los responsables del sector se retiraron de la reunión antes de que se asumiera determinación alguna. Guerrero ataca a Fernández y considera que "el alcalde le miente a Santa Cruz" e incumple las promesas electorales.

