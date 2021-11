Tras asentamientos en Las Londras, director del INRA admite fuga de información sobre tierras en litigio

Escucha esta nota aquí

Este lunes, Adalberto Rojas, director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), admitió que se han registrados fugas de información de resoluciones sobre tierras y aseguro que es "difícil" evitarlas. Estas declaraciones la realizó durante una conferencia de prensa en la cual negó tener relaciones con las personas que se asentaron en Las Londras y secuestraron a 17 personas.

“Para nosotros son un dolor de cabeza de todos los días. Es realmente extraño que ni bien emite el INRA departamental el proyecto de resolución, se envía a La Paz y es en La Paz donde se da esta situación. Tomaremos las medidas con nuestro director nacional para que en lo posible no haya fuga, pero es muy difícil”, detalló.

Rojas hizo estas declaraciones al ser consultados por los periodistas, sobre cómo los campesinos saben qué tierras se encuentran en litigio para ingresar. Sobre los conflictos en el predio Las Londras, dijo que es una zona de reserva forestal, donde nadie debe ingresar.

Además, explicó que el viaje para realizar la inspección a Las Londras se inició el jueves por la noche y que llegó al lugar del conflicto el viernes en horas de la madrugada. Aseguró que por falta de señal telefónica y de internet, no sabía nada del secuestro de la comitiva integrada por los periodistas, policías y otros que se registró ese jueves.

El director departamental del ente agrario señaló que no conocía a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar, pero que lo recibieron con aplausos y guirnaldas.

“Cuando estábamos reunidos con los campesinos, en esos momentos nosotros no conocíamos quiénes era los autores o no autores, porque esa no es nuestra función. La actividad que realizamos fue tan pública que nos acompañó un medio de comunicación. Al retorno nos fuimos enterando de las imágenes graves y dramáticas e inmediatamente hemos dado parte a las autoridades correspondientes. Nos solidarizamos con las víctimas y repudiamos los hechos de violencia”, detalló.

No obstante, las declaraciones de Rojas se contradicen, pues incluso el periodista del medio de comunicación que los acompañó estaba al tanto de lo ocurrido el jueves en ese lugar, pues entrevistó ese viernes a uno de los líderes de los campesinos, quien dijo que "solo quisieron dar un susto" al grupo de periodistas, policías y trabajadores.

En la conferencia de prensa de este lunes, Rojas insistió que estando en el lugar donde se registró el secuestro desconocía sobre quiénes eran responsables del asentamiento y que no tiene ninguna relación con el grupo que ingresó de manera ilegal en este terreno.

“No tengo ninguna relación, no los conozco. Si ingresamos fue gracias a los dirigentes, estas organizaciones tienen sus comunidades. Muchos conocen nuestra trayectoria en la defensa de derechos humanos, por eso ingresamos al lugar, eso no quiere decir que estamos vinculados”, dijo el titular regional del INRA.

