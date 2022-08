Tras asesinato de policías, el plan Z fue dirigido por Aguilera y el jefe de la Felcn

El excomandante nacional de la Policía, Johnny Aguilera y el actual director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) coronel José Illanes, fueron los que dirigieron el plan Z, el 21 de junio, tras el asesinato de dos policías y un miembro del Gacip en el camino a El Cuchi, jurisdicción de Porongo.



Las revelaciones surgen después de la declaración prestada por el mayor, Álvaro Julio Muñoz Mejía, en cámara gesell, ante la comisión fiscal que lleva adelante el caso junto a agentes asignados a las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Álvaro Julio Muñoz Mejía, en sus declaraciones, ante los fiscales asignados a las investigaciones, Luis Alfredo Alba y Marcos Arce, el 12 de este mes, aseguró que como jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), su objetivo fue encontrar al sospecho del asesinato de sus camaradas, Misael Nallar.



Afirmó que, acudió a Los Troncos y detuvo a Misael Nallar cuando éste se entregó, guiado por su informante cuyo seudónimo era ‘Martín’, aunque después dejó claro que quien hizo las gestiones de la entrega fue su camarada, el capitán Rubén Aparicio, que trabajaba en la Felcn.



Muñoz reveló que de todas sus acciones dio informes directos al general Johnny Aguilera, entonces comandante general de la Policía y al actual jefe de la Felcn coronel José Illanes, que tuvieron a su mando las acciones del plan Z, dirigido a capturar a los asesinos.



La mañana de ayer el mayor Muñoz dirigió una carta al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y al comandante general de la Policía Orlando Ponce, en la misma niega haber llamado por teléfono a Del Castillo y al general Aguilera, advirtiéndoles que hagan algo para que no lo envíen a la cárcel, porque de lo contrario hablaría todo.



Muñoz, sin embargo, admitió que declaró en cámara gesell, pero negó haber llamado al ministro y altos jefes policiales.



Sin embargo, hay testigos, como agentes de la Felcc, fiscales, personal y la cámara gesell, que registraron que Muñoz, llamó de manera enérgica cuando estaba detenido y era llevado a una audiencia cautelar ante el juez. Al final la justicia le dio libertad con medidas sustitutivas.



El mayor Muñoz, sigue procesado en calidad de cómplice en el asesinato de los policías.



La semana pasada fue replegado de la Felcn al Comando General de La Paz.



Citación al capitán Aparicio



La mañana de ayer circularon versiones en sentido de que el capitán Rubén Aparicio se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía central, luego que fue citado para que se presente hoy a prestar sus declaraciones informativas.



La versión no fue confirmada ni desestimada por autoridades de la Fiscalía y de la Policía.



El capitán Aparicio hasta la semana pasada estaba destinado en la Felcn de Cobija. Pero, al igual que su camarada Muñoz, fue replegado de la Felcn al Comando General de La Paz.



La Policía se sujeta a la Fiscalía



Consultado el comandante de la Policía, Johnny Chávez, sobre las declaraciones del mayor Muñoz, se excusó de hablar del tema. Se limitó a señalar que el caso está en investigación y que respeta las decisiones de la Fiscalía que lleva adelante las indagaciones.



Respecto a las investigaciones de la Felcc que estableció que el día del asesinato el mayor Muñoz y Aparicio estaban en el lugar, dijo que no podía responder y que es la Fiscalía la que desarrolla las investigaciones.



Las pesquisas por el crimen contra los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y José David Candia Orozco, siguen adelante.