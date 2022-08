Tras ataque a la casa del alcalde: docente quedó libre luego de declarar y el presidente de la UJC espera su citación

“He colaborado con todo lo que me preguntó la Fiscalía y entregué todos los datos que tengo. Me dijeron que estoy con libertad irrestricta y que van a continuar las investigaciones”, comentó a los medios al salir de la Felcc.

“Todavía no me llegó nada, pero aguardaré mi citación porque no me voy a esconder. Si tengo que venir aquí (Felcc) a declarar lo haré, aunque ni debería venir porque no hice nada, pero todo se puede esperar con este Gobierno”, dijo al salir de las dependencias policiales.