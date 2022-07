Tras dos días sin atención, el hospital de niños Mario Ortiz amaneció con una gran cantidad de pacientes

La jornada de este martes, en la puerta principal del hospital de niños Mario Ortiz una gran cantidad de personas, más de lo usual, aguardaba desde muy temprano en dos filas (una a cada lado) poder ingresar para ser atendidos. La masiva afluencia se debe a que se juntaron pacientes de tres días luego de que el viernes no hubo atención por el paro de 24 horas de los trabajadores y el lunes debido al paro departamental por el Censo.

Al respecto, Mercedes Vargas, miembro del Sindicato de trabajadores del hospital, indicó que aún no han recibido ninguna respuesta de la Gobernación de Santa Cruz sobre el pedido de la dotación de contratos para la habilitación del servicio de Covid-19 así como un ítem para el área administrativa.

En este punto aclaró que piden que sea entregado a una persona que ya conoce el manejo interno en la institución, que trabajó en el puesto y no así para una funcionaria asignada por la Gobernación. “Nos han traído una persona sin experiencia, que no conoce el trabajo. Sí o sí tienen que darle él ítem (a la que persona que reemplazó a nuestra compañera que se jubiló)”, dijo Vargas.

Asimismo dijo que han convocado al sector a una reunión de emergencia para decidir las medidas de presión que seguirán en caso de tener una respuesta en el transcurso del día, es por ello que no se descarta un paro de 48 horas para el miércoles 27 y jueves 28 respectivamente. “Pedimos disculpas al pueblo, pero si no lo hacemos, no nos solucionan nada”, manifestó.