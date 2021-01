Tras el pedido de médicos el Ministerio de Salud descarta la cuarentena rígida y la postergación de elecciones

Escucha esta nota aquí

El Comité Departamental de Salud (Codesa) y las Sociedades Científicas pidieron este domingo al gobierno nacional, dictar cuarentena rígida y exigió al Tribunal Supremo Electoral, la suspensión de las elecciones subnacionales por el incremento de casos.



Sin embargo, desde el Ministerio de Salud descartan sugerir la postergación de las elecciones subnacionales prevista para marzo de este año. Además de rechazar el retorno a una cuarentena rígida.



Sin embargo, la próxima semana, se tiene previsto que se realizará una nueva evaluación de la evolución de la pandemia en el país.



Descartan cuarentena rígida



El jefe Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, René Barrientos indicó que el gobierno no está contemplando actualmente volver a una cuarentena rígida todavía debido a que esta sirve para preparar a los servicios de salud, es decir, no es la única medida para frenar los contagios.



Ya el pasado 11 de diciembre, antes del pedido de los médicos y de la segunda ola de Covid-19 en el país, el ministro de Salud Édgar Pozo rechazó esta posibilidad.



"No vamos a hacer encapsulamientos perversos como se hizo en el pasado", dijo, en ese entonces. Agregó que se buscará un equilibrio entre la protección de la población y la generación de ingresos de las familias.



En el comunicado de hoy de los médicos de La Paz, se lamentaba que los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal "están llegando a ver de palco el colapso de los hospitales del sistema público, siendo indolentes ante las personas que necesitan atención y que muriendo van a los centros de salud".



Además, reclaman por la tardanza en la contratación de recursos humanos, la entrega de medicamentos e insumos, equipos de bioseguridad personal, pruebas de diagnóstico y centros de aislamiento.



Sobre las elecciones



Sobre las elecciones subnacionales, Barrientos, añadió que según un estudio que realizaron, el 80% de los contagios son en lugares cerrados, por lo que se observó que las caravanas en lugares abiertos de las pasadas elecciones nacionales no incidieron "significativamente" en el incremento acelerado de casos.



“Consideramos que en este momento es muy aventurado decir que se postergarán las elecciones; de acuerdo a las condiciones actuales no se debe, pero se verá más adelante”, explicó.



