Tras encontrar un vehículo municipal abandonado en un lote, ‘Mamén’ Saavedra propone incorporarles GPS

Un día después de que el concejal titular de Demócratas, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, denunciara el hallazgo de un vehículo municipal abandonado desde hace casi dos años, primero en un taller de chaperío y luego en un lote particular rodeado de maleza, sin que los encargados de bienes de la comuna tengan conocimiento, reiteró este miércoles su propuesta para incorporar un localizador o GPS para saber en todo momento dónde se encuentran estos bienes del municipio.

“Preocupa mucho el cuidado que se está teniendo en el Gobierno Municipal con los bienes. No estamos hablando de mesas, sillas o fotocopiadoras. Perder un vehículo no es algo fácil de hacer, pero ya vimos que, cuando hubo el cambio de gestión, había cerca de 50 vehículos que no se sabía dónde estaban; luego, vimos el mal uso de ellos para agredir a vecinos en el paro y recientemente encontramos uno abandonado en un taller por casi dos años”, señaló el concejal.