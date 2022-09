Tras la muerte de una mujer, hallan a su hija sin vida y con signos de violencia

Cerca del mediodía, la Policía confirmó que la pequeña tenía signos de violencia en su cuello, por lo que no descartan que haya sido estrangulada.

Los familiares de Erika, que viven en el inmueble colindante, no sospecharon de la tragedia de Érika, tampoco de la niña, pues creyeron que habían salido.

Señaló que no vieron salir a su hija del lugar, ya que él y su esposa, el domingo, fueron a visitar a unos amigos, y cuando regresaron pensaron que Érika y su niña habían salido. "No puedo juzgar a nadie porque no sé qué pasó. Quiero que se esclarezca todo", manifestó el hombre angustiado.