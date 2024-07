Tras la toma de tres predios productivos, víctimas denuncian que avasalladores los mantuvieron cautivos desde el 17 de junio

Una de las víctimas, Pedro P., recordó que el 17 de junio fue cuando la turba de avasalladores violentos irrumpió en el lugar, cuando concluían la siembra en 50 hectáreas. "De repente llegaron varias personas con machetes, nos prohibieron mover las cosas, quedó todo encerrado. Nos hicieron deshacer los campamentos y nos dijeron que no movamos nada porque sino iban a pinchar todo", denunció el hombre.

Según la declaración del trabajador , no tenían alimentos para comer, pero durante las primeras dos semanas permitían salir a uno de todos los trabajadores del lugar para que busque alimentos; sin embargo, eran vigilados para que no avisen de la situación que se vivía en la propiedad.

"Primero dejaban salir de a uno, pero después no dejaron ni salir ni entrar. Queremos Justicia y que se arregle lo más pronto esto", manifestó el hombre.

"No podíamos hacer nada porque eran mucho más que nosotros. Tenían escopetas y machetes, no sé si era para hacernos algo. Teníamos miedo que nos hagan daño, por eso no decíamos nada", declaró Nerio M.