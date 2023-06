Tras mensaje de Camacho usando inteligencia artificial: Generación de voz e imágenes en movimiento por IA cambian la forma de hacer campaña política

El avance tecnológico y su uso genera ciertos reparos, sobre todo en el aspecto ético. La utilización de la inteligencia artificial en la política, por ejemplo, no solo ha dejado admirados y preocupados a los bolivianos , sino a ciudadanos de diversos países que ven que ya forman parte de las campañas políticas.

La impresión de que cualquier persona puede hacerlo y que puede haber consecuencias negativas, flota en el aire. De acuerdo con el ingeniero de sistemas y experto en tecnología Vladimir Tirado, la ‘impersonación’ o suplantación de voces e imágenes en video no requiere mucho. El acceso a la tecnología, señala, está “al alcance de la mano”, y para usar herramientas más sofisticadas, incluso con $us 100 pueden conseguirse, según indica Tirado. Adicionalmente harán falta algunas horas de trabajo, pero no se requieren muchos conocimientos técnicos, manifiesta.