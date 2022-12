Tras operativo de desalojo de avasalladores, solo 10 policías se quedaron en resguardo, el dueño fue atacado a balazos cuando iba por el refrigerio

"La Policía se retiró y me dejaron solo 10 custodios, pero por las condiciones del lugar salimos a una propiedad del vecino, yo me dirijo a mi casa a preparar los refrigerios y en la entrada de Santa María me encuentro con 12 tipos armados que estaban como patrullando la carretera, ellos venían de perseguir al vehículo de policías y dos Noas me hacen parar", relató Herland Vadillo, propietario de La Toja, en Guarayos, a Unitel.