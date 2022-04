Tras pedidos de renuncia a Jhonny, Alcócer asegura que solo "Santa Cruz va ser quien determine si se va"

Escucha esta nota aquí

Después de que surgieron pedidos renuncia contra el alcalde Jhonny Fernández, por parte de un legislador y un rival político, el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Israel Alcócer, sostuvo que solo población decidirá si la máxima autoridad sigue en el cargo o no.



El viernes el diputado por el Movimiento Al Socialismos (MAS), Ányelo Céspedes, informó que iniciaría la gestiones para convocar a un referéndum revocatorio contra la autoridad al considerarla "incapaz" de ejercer este cargo.

“Voy a iniciar la campaña para hacer el revocatorio contra Jhonny Fernández, pues esta autoridad demostró su incapacidad para hacer gestión, su trabajo es peor que el de (la exalcaldesa Angélica) Sosa”, afirmó el diputado.

Y no fue el único. Su principal opositor en las elecciones municipales, Gary Añez, dijo que no compete realizar un revocatorio, porque no cumplió la mitad de su mandato, pero instó a Jhonny a renunciar por su falta de capacidad.

“Legalmente (el revocatorio) no se puede, lo que si debe hacer él es renunciar porque esta imposibilitado mentalmente y anímicamente para manejar esta ciudad. Está superado, todo lo supera, los transportistas, los gremiales, el contrato de basura. Se le revelan sus concejales”, sostuvo el Áñez.

Afirmó que más adelante, la coyuntura obligará a Fernández a dejar a alguien más en el cargo.

Ante estas declaraciones, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, y concejal elector por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido de Fernández, aseguró que el alcalde trabaja las 24 horas al día.

Es más, descartó los pedidos de renuncia y revocatorio planteados por Céspedes y Áñez. Para la autoridad solo la ciudadanía determinará si la autoridad sigue en el cargo.





“Santa Cruz va ser la que determine si va estar nuestro alcalde y nosotros vamos acompañarlo. La última palabra la tiene el ciudadano”, señaló.

El presidente del Concejo, aseguró que “estamos viendo los resultados del trabajo”.

“Es visto el trabajo del alcalde es una persona que trabaja 24/7. A las seis de la mañana estamos reunidos y así es hasta las altas horas de la noche. Pienso que está trabajando por una ciudad que estaba destruida”, afirmó.

Lea también Santa Cruz Gary Áñez pide la renuncia de Jhonny Fernández El excandidato por C-A sostiene que el actual alcalde esta imposibilitado mental y anímicamente para continuar ejerciendo su mandato