Tras ser enviada a la cárcel: “Yo sé que con esto voy a escarmentar”, dice la joven que agredió a su madre

Agredida por Bs 20

La madre no respondió a los reclamos de su hija y más bien la reprochó por no llegar a dormir y dejar a sus hijas menores de edad solas.

“Mi hija llegó a eso de las 11:30, me pidió Bs 20 y yo se los di. Me dijo: 'mis hijas no almorzaron, dame esos Bs 20' y ahí me pegó. Ella estaba mareada y me dio un cabezazo en la frente”, dijo entre lágrimas la madre afectada.