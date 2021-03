Tras supuesta orden de aprehensión en su contra, Tata Quispe dice que no escapará y que se defenderá en el país

Escucha esta nota aquí

Luego de la detención en la cárcel de la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, circuló en las redes sociales una supuesta orden de aprehensión contra Rafael 'Tata' Quispe, quien se refirió a este caso y dijo que no escaparía del país.

“No voy a huir del país, yo no me voy a escapar a la Argentina, ni a México, ni me voy a meter a ninguna embajada, voy a estar acá (Bolivia) para responder a la justicia”, afirmó.

Quispe dijo que al conocer por redes la fotografía de la orden de captura en su contra, decidió presentarse a una unidad policial, pero no fue aprehendido, “porque el MAS quiere amedrentarlo y hacerlo escapar”.

Tata Quispe fue sentenciado a 2 años de cárcel en febrero, luego de un proceso en su contra que duró cinco años y nueve meses. Fue la dirigente campesina, Felipa Huanca, quien lo denunció por acoso político, pues lo responsabilizó de hacerla perder las elecciones subnacionales de 2015.

En marzo de 2014, Quispe denunció a la entonces secretaria Ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, Felipa Huanca, por ser parte del desfalco millonario al ex Fondo Indígena.

“Hace semanas fui condenado por haber denunciado la corrupción del fondo indígena (…) Hoy tampoco voy a huir y seguiré en la lucha, ¡Jallalla Hermanos!”, dijo Quispe.

Lea también PAÍS Por falta de pruebas en su contra, la justicia deja en libertad al líder de la Resistencia Juvenil Cochala La audiencia cautelar se llevó en Sucre. Era acusado de la presunta comisión de al menos una decena de delitos relacionados con las protestas del año pasado que pedían la renuncia del fiscal Juan Lanchipa

​