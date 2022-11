Tras varios días de ola de calor y escasez de agua, un surcito refresca el ambiente en Ascensión de Guarayos

Ascensión de Guarayos respira este lunes, 21 de noviembre, un poco aliviada tras el ingreso de un leve surcito y la caída de una llovizna tras varios días de intenso calor (de hasta 40 grados) y la escasez de agua por falta de lluvias.



No obstante, la lluvia caída no ha sido fuerte, por lo que persiste el problema de la escasez de agua potable. Tanto las operadoras del servicio de suministro de agua como el Gobierno Municipal, no dan fecha para poner fin al problema.



Hablan de un plan de contingencia, como traer agua de San Pablo en camiones cisterna para potabilizarla, así también de perforar pozos a orilla de la laguna de embalse, habilitar pozos sellados en el área urbana y conectarlo a la red de distribución.