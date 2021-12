Trasladan a la Felcc a Julio Herbas, el primer aprehendido por los ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí

A las 20:30 horas de este 10 de diciembre, Julio César Herbas A., exfuncionario municipal, salió enmanillado de las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y fue trasladado por efectivos policiales hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecerá detenido hasta que sea puesto ante un juez cautelar, lo cual se prevé que se realice en fin de semana.

El ex trabajador y ex asesor de Contrataciones de la Alcaldía no había sido notificado para declarar y su presentación la hizo de manera sorpresiva este mediodía, cuando ingresó a la Fiscalía acompañado de su abogado. Su testimonio se prolongó por cinco horas y media y la comisión de fiscales, compuesta por Yolanda Aguilera y Marcela Terceros, determinó su aprehensión.

De esta manera, Herbas se convirtió en el primer detenido por los 800 ítem fantasmas en la Alcaldía cruceña, tema que data de la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa.

Los delitos por los que se lo acusa son incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.





“No tengo nada que esconder. Voy a colaborar a la justicia, ya ustedes se van a enterar de lo que voy a decir”, fueron las únicas palabras que dijo Herbas antes de ingresar a las oficinas de la Fiscalía, este mediodía.

La resolución de su aprehensión fue emitida la tarde de este viernes, por las fiscales Aguilera y Terceros, después de que Herbas prestara su declaración informativa en compañía de su abogado defensor.

La comisión realizó una valoración y fundamentó su resolución por considerar la existencia de indicios en su contra, además de peligro de fuga y de obstaculización.

Se espera que la audiencia del acusado se instale en los próximos días y será un juez el responsable de dar el dictamen.

