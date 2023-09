Trenzando sonrisas: cuando la solidaridad y el entusiasmo se unen para ayudar a quienes más lo necesitan

Carola Montes, docente del colegio y coordinadora del programa, explicó que esta iniciativa empezó el 2018 y aunque el 2020 y 2021 no se pudieron reunir debido a la pandemia, las actividades no pararon. "La idea es ayudar a pacientes con cáncer que han perdido su cabello y no pueden adquirir una peluca", apuntó.