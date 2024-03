Tres expresidentes de Latinoamérica y líderes del Grupo Puebla se reúnen en Santa Cruz

Entre los ex mandatarios que participan del encuentro están José Luis Rodríguez Zapatero (Gobierno español), Alberto Fernández ( Argentina) y Ernesto Samper (Colombia).

En el evento internacional participan también la expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y la ex ministra Gabriela Montaño, ambas afines a Evo Morales, además del ex embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiros. No sé observó la participación de parlamentarios del ala 'arcista'.