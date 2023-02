Tres falsos pasajeros atracan a un taxista y lo abandonan tras robarle su vehículo y pertenencias

"El que estaba en la parte trasera me puso la soga al cuello y yo atino a agarrar (la soga) con mis dos manos porque si la soltaba, me ahorcaba. El otro me apuntaba con un cuchillo en el estómago y el que estaba sentado a mi lado, me golpeaba. Me pedían que coopere y al entregarle todo les dije que boten la llave de mi auto, que no los iba a seguir, pero me dejaron abandonado", relató el taxista.