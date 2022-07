Tres sujetos le desfiguran la cara a un guardia de 30 años tras golpearlo con un bate

Marcela Blacutt, hermana del golpeado, indicó que tres sujetos fueron los agresores , incluso familiares de éstos se les acercaron para asegurarse que su hermano no debía ser la víctima, sino que se habrían confundido, por lo que según se comprometieron en ayudar con los gastos médicos; sin embargo, hasta esta mañana no volvieron a aparecer.

"Tres personas lo golpearon con un bate, lo confundieron, no era el pelado que le tenían que pegar, eso nos dijeron. Personalmente no se quienes son y no se si mi hermano los conocerá, pero no debieron haberle hecho eso",. denunció la hermana.