Tribunal Constitucional admite recurso del alcalde cruceño contra la Ley de Contratos

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el alcalde Jhonny Fernández, dentro de una pugna que mantiene con el Concejo por la modificación de la Ley de Fiscalización de Contratos y Convenios Municipales. La Comisión de Admisión dispuso también otorgar medidas cautelares que dejan en suspenso la aplicación de esta normativa mientras el órgano constitucional no se pronuncie con una sentencia de fondo.

Para la concejala Lola Terrazas esta es una “artimaña” del burgomaestre , que no quiere que los contratos del Municipio sean fiscalizados.

“Es una jugada del alcalde porque, desde que entró en vigencia la ley, no aprobó ni ejecutó ningún contrato igual o mayor a Bs 30 millones . Quiere decir: para evitar que pase por el Concejo Municipal ”, indicó la también vicepresidenta del Legislativo municipal cruceño.

“El alcalde quiere seguir haciendo las cosas como las hacía Angélica Sosa, por debajo de la mesa; no quiere transparencia y está en el mismo tren que la señora”, indicó Saavedra, que manifestó que seguirá cumpliendo su rol de fiscalizador.

“No puedo confiarme en el trabajo de la comisión o en el papel de cada concejal”, manifestó Terrazas e hizo referencia a que, dentro de la correspondencia no fue leída la notificación del TCP con respecto a esta norma. Según dijo, el presidente del Concejo, Israel Alcócer, habría indicado que esa nota llegó el jueves a última hora de la tarde, por lo que no pudo ser incluida en la sesión del viernes por la mañana.