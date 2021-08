Tribunal de Justicia niega libertad irrestricta a Gonzalo Medina y se mantiene con detención domiciliaria

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Departamental de Justicia falló contra la apelación presentada por el coronel Gonzalo Medina, que buscaba su libertad irrestricta por el caso Eurochronos, en una audiencia desarrollada este lunes en el Palacio de Justicia. Esta decisión no solo no fue del agrado del acusado, que se mantiene con arresto domiciliario, sino también de la Fiscalía, que pedía su detención preventiva en Palmasola.

La defensa del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Blanca Mercado, indicó que se presentó una apelación a la determinación del juez cautelar que resuelve la probabilidad de autoría y que valora la existencia o inexistencia de riesgos procesales, que fueron dictados en una audiencia del 14 de abril de 2021.

“Responsabilizan al coronel Medina de garante, por el solo hecho de ser policía, argumentando que debió proteger la vida de Ana Lorena Torrez, pero él ni siquiera estaba en la joyería durante el desenlace fatal, pues llegó 25 minutos después de la balacera y eran otros los jefes policiales que estaban a cargo en ese momento”, argumentó Mercado en contacto telefónico con EL DEBER.

El exdirector de a Felcc tiene detención domiciliaria con permiso para trabajar, luego de que fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas, al igual que Fernando Moreira Morón, Robert Gabriel Ruiz, Jorge Hanny Silva Salvatierra y Ricardo Salas Valdez.

La jurista explicó que las pericias forenses determinaron que el responsable de la muerte de Ana Lorena es Ricardo Salas, quien ya fue acusados por los mismos delitos que Medina, pese a que este “último no habría tenido la misma responsabilidad”, por lo que consideró que la imputación del Ministerio Público fue mal fundamentada.

“El Tribunal de Justicia rechazó nuestra apelación que presentamos por la resolución del juez de instrucción penal y Medina no podrá beneficiarse con la libertar irrestricta”, lamentó Mercado. Asimismo, la Fiscalía tampoco estuvo conforme con la decisión del vocal, debido a que pedía que el acusado sea enviado nuevamente a la cárcel de manera preventiva.

La decisión del Tribunal fue ratificar la medida del Juzgado de Instrucción Penal, de mantener la detención domiciliaria al exjefe policial. Esta medida fue del agrado de Jorge Santistevan, defensa legal de la familia de Ana Lorena Torrez, quien indicó que el juicio seguirá su curso y que buscarán lograr una condena contra el sindicado.

“El juez ha negado el pedido de Medina, porque consideró que su apelación no tenía fundamentos. Además, existen indicios que demuestran la probabilidad de autoría del acusado, que fueron valorados en su momento por el juez de instrucción penal, quien determinó su arresto domiciliario”, argumentó Santistevan.

El abogado de la familia de Ana Lorena considera que los acusados del caso Eurochronos solo buscan dilatar el proceso con “chicanería” para poder lograr la prescripción del proceso, pues esta ya fue presentada, argumentando que ya pasaron más de tres años del hecho y aún no se ha logrado una sentencia.

“La prescripción no procede en este caso, porque ellos ya fueron acusados formalmente y ese recurso solo tendía valor en procesos donde ni los denunciantes ni el Ministerio Público hayan presentado sus pruebas. Pero ellos siguen dilatando el juicio”, lamentó.

Santistevan señaló que Medina entorpeció las investigaciones y generó confusión aprovechando que era jefe de la Felcc, pues envió a declarar a 14 policías, de los 36 citados, que no participaron en la intervención en el asalto a la joyería el pasado 13 de julio de 2017.

“Los 14 efectivos estaban de vacaciones durante el atraco, pero aun así el jefe policial los envió para entorpecer las investigaciones. Los otros que declararon si estuvieron en el hecho, pero todos manifestaron la misma versión, como si estuvieran direccionados sus testimonios”, comentó.

Blanca Mercado, dijo que Gonzalo Medina no presentó la prescripción y señaló que quienes presentaron este recurso fueron Jorge Gabriel Ruiz y Jorge Hanny Silva. “Mi cliente solo busca demostrar que él no es autor de los delitos por los que se lo acusa y nosotros no hemos presentado ese recurso”, puntualizó.

Lea también Santa Cruz Fiscalía acusa para juicio oral a seis policías en el caso Eurochronos Presentó 256 pruebas documentales, testificales y periciales que se adjuntaron durante el proceso de investigación. Hay solo dos encarcelados en Palmasola

​