Tribunal Supremo de Justicia pone en marcha un proyecto para luchar contra la violencia familiar

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Supremo de Justicia puso en marcha el proyecto denominado “Familias sin violencia y familias sin miedo”, según informó el presidente del TSJ en Santa Cruz, Olvis Égüez. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de autoridades del Colegio de Abogados y de universidades; así como de juntas vecinales y centros educativos, entre otros sectores.

Égüez manifestó que este proyecto es un “beneplácito” para los representantes que conforman el Comité de Lucha Contra la Violencia de Género, justo en el Día de la No Violencia Contra la Mujer. Este proyecto se desarrollará durante, al menos, cuatro meses de manera permanente con cursos de formación y capacitación en las diferentes unidades educativas de las extensas zonas de Los Lotes, Plan Tres Mil y Pampa de la Isla, así como en otros municipios. Se calcula que los beneficiarios serán más de 15.000 personas.

El titular del Tribunal Supremo de Justicia manifestó que lo ideal es que este proyecto pueda ampliarse a todo el departamento. Para ello, se cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza, así como como de entidades públicas y representantes de la sociedad civil.

Tras la explicación del magistrado en la sala, intervino la abogada Susana Chacón, en su calidad de asesora de la Asamblea Legislativa Departamental. Expresó que el proyecto es de su autoría, producto de un trabajo de 18 meses con otras entidades, como el sector educativo y juntas vecinales. Protestó que el proyecto sea exhibido por personas que no participaron y que solo se use a la mujer en el Día de la No Violencia.