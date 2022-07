Triple asesinato de Policías en Porongo: Fiscalía realizará la triangulación de llamadas del número de celular de Nallar

El fiscal Marcos Arce indicó que las investigaciones sobre el triple asesinato de efectivos de la Policía en Porongo no registran grandes avances y que se aguarda información de diferentes instituciones para colectar la documentación y recién ver nuevos elementos respecto al caso.

"No hemos podido avanzar nada, estamos esperando el informe de la telefónica, del desdoblamiento, la triangulación de llamadas telefónicas y los informes del asignado al caso . La investigación es permanente, pero se requiere que llegue información de diferentes entidades para proseguir la misma", informó Arce.

Detalló que son muchos números telefónicos los que están siendo verificados, ya que no son solo de una persona, para ello se tiene que triangular y vincular un número con otro. "Se complica un poco el procedimiento porque son diferentes proveedores de telefonía y son muchos números que hay que triangular. El número de celular de Nallar ya está identificado, pero físicamente no es habido", sostuvo y recalcó que no existe un acta de secuestro del dispositivo.