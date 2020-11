TSE califica de falsos los testimonios ofrecidos en concentración cívica

Escucha esta nota aquí

El testimonio que aparece en el video es falso. Así lo aclaran personeros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre un video que circula por las redes sociales y en la que se escucha a una persona, que se identifica como funcionario del TSE, denunciando un manejo irregular del sistema informático de conteo de votos. La declaración supuestamente se realizó en el marco del "cabildo" organizado por la Unión Juvenil Cruceñista en el Cristo Redentor.

Durante al acto público en el Cristo, el supuesto funcionario del TSE se identifica mediante su carnet de identidad, pero no dice su nombre para poder contrastar con la información del personal contratado por el TSE.

Dicha persona cuestiona a las autoridades del órgano electoral sobre el registro de las actas puesto que, señala, el personal encargado de computar las actas "no hace nada" y, sin embargo, las actas están sumándose. También alerta sobre los delegados de los partidos que no se dan cuenta de estas irregularidades porque "se sientan a tomar café y no ven lo que está pasando a su alrededor".

No obstante, fuentes del TSE expresaron a EL DEBER que no hay ningún funcionario de esa institución en Santa Cruz y, por tanto, califican como falso dicho testimonio.



La noche del jueves, 22 de octubre, la Unión Juvenil Cruceñista afirmó contar con pruebas que demostrarían las irregularidades que se han producido durante el conteo de votos. Junto al testimonio anterior, otras tres personas, que se presentaron como digitalizadores de las actas, pero que ocultaron "por miedo" sus rostros, revelaron que el sistema incrementa los números de conteo a pesar de que ellos no estén ingresando actas.

Comunidad Ciudadana no identifica irregularidades ni alertas

Sobre el tema, la delegada política de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz, Patricia Carolina Villarreal, desmintió al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al señalar que no han entregado ninguna de sus actas para el control electoral.

Además, Villarreal calificó el proceso eleccionario como regular y trasparente. Por ello se muestra en desacuerdo con las afirmaciones de Calvo, quien anoche alertaba sobre irregularidades en el proceso electoral.

Ante una eventual solicitud desde el ente cívico para que entreguen copia de las actas, Villarreal manifiesta que las mismas están en la nube y todos pueden acceder a ellas. Como Comunidad Ciudadana mantienen la custodia de las copias en físico y cuentan con un respaldo digitalizado de las mismas.

Si hubiera una decisión de la misión de observación o del TSE para realizar una auditoria, "seguramente cumpliríamos con nuestro deber legal y político para que se consolide la información", dijo.

También se refirió a los testimonios expresados en la concentración de la Unión Juvenil Cruceñista. Villarreal se muestra escéptica ante dichas manifestaciones porque el sistema de cómputo parte de un triple control de verificación una vez que el acta esté escaneada.

Asegura que han participado plenamente, con un equipo de 5 personas, del proceso de observación y vigilancia en el centro de cómputo en la Fexpocruz y no han "observado ninguna situación de irregularidad o alerta".

Finalmente, celebra "la vocación profundamente democrática de los bolivianos" e insta a respetar el resultado de la votación.