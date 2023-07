Turba agrede a abogado y a su patrocinada en el desalojo de un inmueble en Yapacaní

“Quiero aclararle a la población que no soy ningún delincuente; solo cumplía con mi trabajo, y esta señora (la afectada por el desapoderamiento) me persiguió junto a una turba hasta mi oficina. Por seguridad la cerré y me salí, pero fue en vano", detalló el abogado Jimmy Rodríguez, quien denunció el hecho ante la Felcc.