Turba agrede a familiares y abogados de niño de 7 años ultrajado por su padrastro

En su testimonio ante sicólogas de la Defensoría, el niño reveló que no solo sufría malos tratos físicos sino sicológicos. “Vivo con mi mamá y su novio. El novio de mi mamá me pega en la cabeza, me da puñetes en la costilla y no puedo respirar. No quiero volver con mi mamá, porque no le dice nada a su novio cuando me pega”, contó.