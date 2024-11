Turismo: 'Consumí Santa Cruz', inicia con unos 20 expositores

La feria de turismo denominada 'Consumí Santa Cruz' se inició este sábado en el centro comercial Patio Desing, con la misión de promover la industria sin chimenea en este departamento. La muestra ferial se cerrará este domingo 17 de noviembre.



Vanessa Morón, directora de Comunicación de la Gobernación, informó que se tiene la participación de alrededor de 20 expositores en esta versión, donde la gente podrá encontrar un abanico de ofertas acerca de todas las rutas turísticas que engloba tanto la Chiquitania como los Valles cruceños.

Indicó que además de estas, también está la ruta turística urbana, que contempla la metrópolis de Santa Cruz.



"Invitar a toda la población a que venga y aproveche estos dos días de Consumí Santa Cruz. Pueden informarse acerca de las rutas turísticas y las ofertas que tienen todos los hoteles que están participando junto a nosotros", expresó destacando que la feria culmina este domingo.



Asimismo, exhortó a las promociones de los colegios que aún no tienen decidido el destino de sus vacaciones, aprovechar el Consumí Santa Cruz para conocer más detalles.



Morón, resaltó el proyecto 'Consumí Santa Cruz', que impulsa Marca Santa Cruz dependiente de la Dirección de Comunicación de la Gobernación y el apoyo y coordinación de la ONG Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), para llevar adelante esta feria que no solamente trata del turismo, sino que muestra la cultura, tradición y la historia de Santa Cruz.



"Pretendemos impulsar el turismo y hacer que Santa Cruz se convierta en un referente turístico no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y creo que tenemos todas las condiciones para poder lograr este gran desafío", finalizó la funcionaria.