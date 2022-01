Uagrm autoriza exámenes presenciales y aún no define modalidad de clases para el semestre I-2022

Escucha esta nota aquí

Con el descenso de contagios de coronavirus y las flexibilizaciones de las medidas en la capital cruceña, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) autorizó a los docentes tomar exámenes presenciales en lo que queda del semestre 2-2021, que concluye el 5 de marzo de este 2022. Aún no se aprobó la modalidad de clases ni el calendario para el semestre 1- 2022, aunque se proyecta que las inscripciones comiencen a mediados de febrero.



Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, fue el primero en referirse a las flexibilizaciones y aclaró que la modalidad presencial es solo para tomar exámenes en materias prácticas, no así para las clases regulares.



"Tenemos muchas dificultades con el tema de las clases virtuales, pero el Gobierno municipal (Santa Cruz de la Sierra) ha autorizado el funcionamiento de boliches y locales. Entonces, no puede ser que la universidad pueda seguir con las puertas cerradas", reflexionó.



En esta línea, esta semana el Vicerrectorado emitió la circular 02-2022 en la que se detalla: "En virtud de las nuevas determinaciones del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) del 18 de agosto en curso y de acuerdo con el calendario académico correspondiente a la gestión 2021, se habilita la opción de realizar evaluaciones presenciales, tomando en cuenta un 40% de aforo y las medidas de bioseguridad para precautelar la salud de la comunidad universitaria".



En la Uagrm aclararon que es el Ilustre Consejo Universitario (ICU) el que debe analizar y aprobar, si es necesario, cambios en la modalidad de enseñanza de la universidad. El ICU, desde que empezó la pandemia, determinó que las clases se realicen bajo la modalidad virtual.

