Uagrm: universitarios no pueden cursar una carrera más de ocho años, según resolución rectoral

Una resolución rectoral de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que ya está vigente, determina que los estudiantes tendrán un tiempo máximo de ocho años para terminar sus carreras. De acuerdo con el vicerrector Reinerio Vargas, con esta medida la Uagrm apunta a mejorar la calidad académica.

Además plantea un seguimiento a los universitarios, de manera de identificar a quienes están reprobando algunas materias. El vicerrector explicó que cuando se encuentre a aquellos que han reprobado una materia por tres veces, esos estudiantes tendrán un seguimiento personalizado desde su dirección de carrera para conocer cuál es su situación. Si esas esas personas llegaran a reprobar por seis veces, tendrán una última oportunidad. Si no llegaran a vencer la materia, analizarán si corresponde otorgarles una titulación intermedia (técnico medio o técnico superior), según el avance que hubiera tenido. Es decir, ya no podrán continuar con la licenciatura.

Vargas aclaró que no deben preocuparse los universitarios que laboran y que no pueden apuntarse a todas las materias que les corresponderían por semestre o año, justamente porque dividen su tiempo entre los estudios y el trabajo. Es decir, que quienes se apliquen a sus estudios, no tendrán que temer esta norma. Destacó que los alumnos que trabajan generalmente aprueban sus materias, justamente por el esfuerzo que hacen para costear sus estudios.

Acerca de la posibilidad de cambiarse de carrera, el vicerrector señaló que si bien existe la opción, también hay requisitos que cumplir, como tener buenas calificaciones. Adelantó que en la Uagrm están trabajando para mejorar la orientación vocacional, para que los estudiantes tengan más clara la decisión de la carrera que seguirán.

Por otro lado, Vargas anunció que esta resolución rectoral busca premiar a los universitarios que se dediquen a estudiar y tengan buenas calificaciones, de manera que a los dos primeros de cada carrera se les otorgarán becas para que puedan continuar con sus estudios de postgrado.

Sobre la medida de limitar el tiempo de permanencia, Vargas manifestó que no es nueva y que más bien vienen trabajando en estas reglamentaciones con el Ilustre Consejo Universitario, y que fue una propuesta que la Uagrm llevó al 13° Congreso de Universidades que se desarrolló en Potosí el mes pasado, aunque no llegó a ser tratada.

Descartó que se trate de una medida reactiva frente a las críticas por la existencia de universitarios ‘dinosaurios’ en el sistema público. Indicó que en la ‘Gabriel’, los estudiantes que buscan candidatear como dirigentes deben tener menos de ocho años de permanencia en la universidad para poder hacerlo. Si tienen más años son descalificados, indicó.

La Uagrm tiene alrededor de 90 mil estudiantes inscritos, en más de 56 carreras, en la actualidad. En el último año, 17 mil se titularon. Según el vicerrector, entre el 20% y el 25% se graduaron por excelencia académica o por buen desempeño académico.