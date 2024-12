Último día para aprovechar el 'perdonazo navideño' en Santa Cruz

N  uevas medidas para 2025

Peñaloza adelantó que, desde los primeros días de enero, la Alcaldía lanzará nuevos incentivos para facilitar el cumplimiento tributario. “Estamos trabajando en propuestas atractivas que permitan aliviar la crisis económica y fomentar la cultura del pago puntual”, indicó.



No obstante, el director fue enfático en que la administración será estricta con los procesos coactivos para los contribuyentes que no regularicen sus deudas. “Tenemos una mora de más de 2.000 millones de bolivianos. Aquellos que no respondieron a las notificaciones podrían enfrentar retenciones de cuentas, embargos o remates”, advirtió.