Un 40% de los productos del desayuno escolar aún no fue adjudicado

Las escuelas se abrieron este lunes para recibir a miles de estudiantes en todo el país. El inicio de la gestión escolar 2024 estuvo marcado por el entusiasmo y el civismo, pero también por los reclamos por el desayuno escolar.

En la capital cruceña, la merienda escolar no se entregó a los establecimientos educativos. Concejales opositores denunciaron que la dieta será incompleta porque varios productos no han sido adjudicados. La Alcaldía asegura que hizo un ajuste en el menú mientras se cumplen los plazos para una nueva licitación.

El concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, denunció que solo en el nivel primario casi la mitad de los productos ofrecidos para la merienda escolar no han sido adjudicados, porque fueron declarados desiertos. “Y lo peor es que no hay una nueva licitación en el Sicoes”, cuestionó.

Lamentó que lo que se adjudicó no llegó, por eso hizo una petición de informe sobre este tema al Ejecutivo Municipal.

El alcalde Jhonny Fernández justificó que, debido a los bloqueos, no llegaron los productos para los escolares. Señaló que es una logística muy grande la que se tiene que desplazar porque se necesitan 370.000 raciones diarias.

A criterio de Medrano, el tema de los bloqueos no es el inconveniente, sino el proceso de licitación que no han podido completar.

Por su parte, el concejal Manuel Saavedra rechazó la justificación de los bloqueos y lamentó que el municipio no haya completado la licitación, principalmente para productos saludables.

“Por segundo año consecutivo el desayuno va a llegar chuto, de 40 productos solamente 20 les van a llegar a los chicos, porque no se ha adjudicado el yogurt, las bebidas lácteas y la panificación. No saben hacer procesos y no se preocupan”, lamentó.

Por su parte, el director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz, tildó de políticas las observaciones de los concejales y explicó que la alimentación complementaria escolar contempla 77 productos, de los cuales se han adjudicado más de un 60%, es decir, que resta hacerlo para menos de un 40%. Sin embargo, aclaró que esto no incidirá en la entrega de una dieta completa, pues “lo que se hará es reformular el menú”.

Se entregarán 370.000 raciones diarias y el monto de los contratos suman Bs 168 millones para los niveles inicial, primaria y secundaria.

Ascarrunz también descartó retrasos en la licitación, pero como suele suceder en los procesos de licitación algunos proponentes no presentan a tiempo sus documentos, lo que tumbó ciertos lotes.

“Precisamente para evitar problemas con la alimentación complementaria escolar, cuando se inició el proceso de licitación se armaron los lotes de tal manera que, si algún proponente no cumplía con los formularios y se caían ciertos lotes, esto no afectaría la entrega del desayuno con raciones sólidas, líquidas y frutas”, indicó.

Añadió que se espera la aprobación del presupuesto para lanzará una nueva licitación a fin de adjudicar los productos que fueron declarados desiertos, lotes que llegarán a fortalecer el menú.

Insistió en que si ahora el desayuno no ha llegado a las escuelas se debe exclusivamente a los bloqueos, que impiden que las empresas tengan los insumos necesarios.

El funcionario municipal estima que, una vez se habiliten las vías, tomará una semana regularizar la dotación de la merienda escolar.

En el país

Las labores educativas iniciaron bajo un protocolo de bioseguridad que establece el uso obligatorio del barbijo, el mismo que se cumple a medias principalmente por las altas temperaturas que agobian a los escolares.

Además, se recomienda a los padres de familia hacer vacunar a sus hijos contra el Covid-19 y contra otras enfermedades.

La ministra de Salud, María Renée Castro, desde el colegio Alberto Bohorquez de Sucre, recomendó a los alumnos el uso del barbijo y una buena alimentación para fortalecer el sistema inmunitario.

“Durante unas cuantas semanas todos vamos a tener que acudir a las unidades educativas, como los vemos el día de hoy (ayer), usando barbijo. Mientras ustedes aprenden y están en las diferentes unidades educativas, nosotros nos vamos a encargar de seguir monitoreando como se va comportando el Covid-19”, remarcó.

Por su parte, el presidente Luis Arce inauguró la gestión en la unidad educativa Nacional 6 de Agosto, en Trinidad, donde lamentó que no se comiencen las actividades escolares en todas las unidades educativas del país debido al bloqueo de algunas carreteras.

“Venimos convencidos a inaugurar este año escolar porque no va a ser una gestión como cualquiera, es un año de logros y éxitos para la educación boliviana, es un año donde tenemos unidades en todo el país iniciando labores; (aunque) lamentablemente, por el tema de los bloqueos, no en todas (comienzan)”, dijo el mandatario.

Sin embargo, a pesar de esa situación, “tenemos aproximadamente 2.953.000 niños y jóvenes que están ingresando (o volviendo) a las actividades escolares”, agregó el mandatario.

En Tarija se registraron problemas por falta de mobiliario. Estudiantes de una unidad educativa 24 de Junio pasaron clases sentados en el suelo, porque no les dotaron pupitres.



