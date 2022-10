Un año escolar con nivelación que deja un rezago para la gestión 2023

Este 2022 no ha sido suficiente para llenar los vacíos en la educación que dejaron los dos años de pandemia de coronavirus, que obligó a pasar clases a distancia y tuvo tropiezos tecnológicos para la virtualidad. Los maestros coinciden en que los primeros cursos han sido los más difíciles , porque es donde se evidencian las falencias en la lectura y la escritura.

Los escolares también han sentido los inconvenientes y las frustraciones. A Laura, de ocho años, le ha costado lágrimas aprender el manuscrito, pero ahora está contenta por haber vuelto a las aulas y está entre las mejores de su colegio. No todos lo han logrado y los maestros tienen alumnos que finalizarán el año escolar con problemas de lectoescritura.

Ingrid Caballero, maestra de segundo de primaria en la unidad educativa El Porvenir, señala que se han tenido que dosificar contenidos en el avance, para poder impartir lo esencial, toda vez que el primer trimestre fue dedicado a reforzar los conocimientos del año pasado. Uno de los inconvenientes que tuvieron en la virtualidad fue que no todos pudieron pasar clases. En su experiencia solo un 70 por ciento tenía posibilidad de conectarse a las clases virtuales, el resto justificaba que no tenía megas o dispositivos disponibles. De hecho, en este paro también ha tenido que enviar materiales por WhatsApp, porque la mitad del curso no pudo conectarse por esos problemas.