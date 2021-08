Un árbol cae y mata a un soldado cuando erradicaba plantaciones de coca en Yapacaní

Escucha esta nota aquí

Juan Carlos Santos López iba a cumplir 19 años de vida en noviembre, pero murió este martes aplastado por un árbol cuando erradicaba cultivos ilegales de coca. Uno de sus sueños, antes de convertirse en profesional, era ir al cuartel y así lo hizo. Ni bien salió bachiller el año pasado en su natal San Pedro (municipio ubicado en el norte de Santa Cruz) se preparó para enlistarse y, a principios de este año, acudió al llamado de las Fuerzas Armadas para prestar el servicio militar obligatorio.

Su padre, Agustín Santos, afuera de la morgue del hospital de segundo nivel de Yapacaní, rememora que Juan Carlos, junto a otros 40 soldados, en febrero de 2021 fue enviado con La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al Chapare para cumplir con las tareas de interdicción de la hoja de coca. Al cabo de un mes lo trasladaron a San Germán, en el municipio de Yapacaní, y allí es donde murió, en el sindicato Agrario Colorado Ichilo, de la central Moiller Cóndor.

“Como a las 10:30 (de ayer) me llamó un coronel, me dijo que mi hijo había muerto hacía una media hora”, dice Agustín aún sin poder procesar la pérdida de su primogénito. Lo siguiente que hizo fue buscar una camioneta para trasladarse desde San Pedro hasta ese punto inhóspito y de difícil acceso de Yapacaní donde se siembran ilegalmente cultivos de coca.

Dice que la Alcaldía de San Pedro le ayudó. Pese a todo su esfuerzo no pudo llegar al punto donde los militares le dijeron que se produjo el accidente que acabó no solo con la vida y los sueños de su hijo, sino también con los de él y los de su madre. “Él le decía a su madre que cuando sea mayor y trabaje, ella ya no iba a necesitar trabajar, y debía descansar. Ahora mi hijo murió, sirviendo a su patria. Nunca lo voy a recuperar. Yo, ni su madre estamos bien. ¡Quiero saber cómo murió hijo!”, dice con la voz quebrada de dolor.





El árbol que cayó



Fuentes de la Fuerza de Tarea Conjunta le dijeron a EL DEBER que un árbol de gran tamaño cayó sobre Juan Carlos cuando se encontraba, junto a una veintena de soldados, erradicando cultivos de coca, y que vanos fueron los esfuerzos de sus camaradas por reanimarlo, pues, allí mismo falleció.

La autopsia legal, practicada en el hospital de Yapacaní, determinó como causa de la muerte fractura de bóveda craneana. El cuerpo del soldado también presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha, como consecuencia del aplastamiento del árbol.

Juan Carlos, que era el mayor de sus cuatro hermanos, será enterrado en su natal San Pedro.

Este caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní para su investigación. Según fuentes de la FTC, los militares acompañaron a los padres del soldado a sentar la denuncia.





