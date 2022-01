Un bebé fue intubado, sometido a traqueotomía y, hoy, a sus dos años, su madre pide ayuda para que vuelva a casa

Escucha esta nota aquí

Angustia y alegría. María Rosa Román tiene sentimientos encontrados, pues este martes le dijeron que su bebé de dos años puede recibir el alta médica después de estar hospitalizado por más de un año.



El pequeño tiene cardiopatía congénita. A sus tres meses de edad fue intubado, luego sometido a una traqueotomía y, desde entonces, permanece internado en el hospital de Niños Mario Ortiz. "Mi bebé, Eduardito, pasó de todo. Ahora me dicen que puede estar en casa, porque en el hospital corre riesgo de enfermar de otras cosas, porque está muy débil", comentó entre lágrimas la madre.



Para que su bebé pueda volver a casa, Román necesita que la habitación de su hijo cuente con oxígeno, acondicionador de aire y otros equipos. Para adquirir esos equipos, la familia necesita recaudar Bs 10.000.



Román es madre soltera de tres niños. La mayor, que solo tiene 14 años, cuida a su pequeño hermano mientas la mamá trabaja vendiendo refrescos. "Yo me enteré del problema de mi bebé a sus tres meses de nacido, lo traje al hospital y desde entonces ya no salió".



Román y sus hijos viven en alquiler; explica que Eduardito tiene que someterse a una cirugía cardíaca. Ella contactó con la fundación que realiza el procedimiento de forma gratuita. Sin embargo, debe recaudar alrededor de $us 10.000 para cubrir el costo de los medicamentos. "En este tiempo no pude juntar dinero, porque tengo otros hijos más que debo sostener. En el hospital me piden recetas para mi pequeño hijo" señala Román.



La mujer colocó un letrero en el ingreso del hospital de Niños para pedir ayuda. En parte del cartel se lee: "Mi niño Eduardito necesita una operación con urgencia, él padece de cardiopatía congénita de clase b21. Hace un año que él viene luchando. Cualquier ayuda es bienvenida". El teléfono de la madre es el 688-18190.



