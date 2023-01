Un cuarto oscuro de 'castigo' y alimentos vencidos fueron encontrados en la guardería donde maltrataban a niños

Un equipo multidisciplinario allanó la mañana de este viernes la guardería 'Garden House' , donde padres de familia denunciaron que sus hijos sufrían maltratos, un caso en particular puso en evidencia estos supuestos hechos, ya que una mamá aseguró que su pequeño había sido amarrado a una silla, le cubrieron la boca con una cinta y lo castigaban con frecuencia.

La madre del niño de tres años que fue víctima de los maltratos por las 'tías' de la guardería, también estuvo presente en la intervención, e hizo un llamado a las trabajadoras a no callar y denunciar lo que sucedía en el lugar.

"Digan la verdad, no se oculten, todas las que han trabajado en esta guardería no tengan miedo a la directora ni a su esposo, no pueden estar manipulándolos ni amedrentándolos a ustedes, por favor, digan la verdad, tengan un poco de corazón", clamó la mamá.