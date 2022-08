Un dirigente de la FUL le da la espalda a su rector y se alinea con Jhonny en su postura de rechazo al paro

“Hemos coincidido con el alcalde que vamos a hacer un trabajo técnico, entonces estamos en la posición del alcalde. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir la decisión del alcalde, no vamos a apoyar el paro”, remarcó Miguel Carrasco, ejecutivo de la FUL.

“Nosotros vamos a trabajar, los hospitales van a estar abiertos, los médicos van a estar ahí, la limpieza tiene que seguir, los trabajos de seguridad y apoyo en la Mutualista vamos a seguir haciéndolo, eso no se puede parar”, dijo Fernández.

“Nosotros no vamos a acatar como Gobierno Municipal el paro, he sido claro como alcalde, nosotros ya tenemos un trabajo y si no es escuchado, ¿cómo vamos a hacer?”, añadió el burgomaestre cruceño.