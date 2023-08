Un empresario cruceño y corredor de autos fue aprehendido en La Guardia por agresión a su esposa e hijos

Según la denuncia que la esposa del empresario interpuso ante la Fiscalía boliviana en abril de este año, el hecho se registró el 21 de marzo en el hotel Fontainebleau de Miami, donde pasaban vacaciones familiares. La mujer, que retornó al país, relató que aquella jornada el reconocido piloto agredió verbalmente a su hijo y luego intentó lanzarla a ella desde el balcón del piso 18 después de que sostuvieran una discusión por una supuesta infidelidad.



“Mi hijo mayor me salvó de que no me lance del balcón, luego llamamos a la Policía y lo detuvieron”, contó en abril la mujer, quien aseguró que las agresiones contra ella eran de larga data.