Un fuerte contingente de agentes antinarcóticos inspecciona el aeropuerto Viru Viru por el caso 'narcovuelo' a España

Los investigadores no emitieron alguna información, ya que el caso ha sido declarado en reserva por la jueza Livia Alarcón, por el plazo de 10 días. Por el envío de 478 kilogramos de cocaína desde Viru Viru hacia España, dos funcionarios de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) fueron enviados a la cárcel de Palmasola, luego que fueron identificados por la cámara de seguridad cuando violentaban los precintos de seguridad para cargar las sustancias controladas.

La droga estaba empaquetada en doce bultos y se encontraba en la bodega de un vuelo procedente de Santa Cruz. El viernes 2 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ordenó que todo el personal policial que opera en el aeropuerto Viru Viru se replegara para no entorpecer la investigación.



Hoy, en una extensa conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Aduana, Karina Serrudo, reveló que la carga fue mandada por un “courrier” que no quiso identificar. Aseguró que la línea aérea, la Felcn y Naabol llevaron la carga hasta la zona estéril.



“Cuando el Ministerio Público haga su informe, seguramente, va a dar todo el detalle; (nosotros) no queremos entorpecer (la investigación) dando el nombre de este courrier que ha sido el que ha enviado y que está, con seguridad, investigado por el Ministerio Público”, señaló la titular de Aduana.



El DEBER accedió al informe preliminar de investigadores policiales sobre el 'narcovuelo' que salió del aeropuerto Viru Viru a Madrid, con 478 kilos de cocaína, el mismo incluye a cuatro oficiales de la Policía que tendrían nexos con un pez gordo del narcotráfico de nacionalidad boliviana apodado 'El Colla'. La Fiscalía todavía indaga cómo llegó la droga a la pista del principal aeropuerto del país.



El pez gordo es apodado 'El Colla' y tiene las iniciales F.I. M.D.M. Es un empresario del rubro del espectáculo nocturno que era dueño de varios lenocinios de lujo en Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cobija. Además, tenía varias denuncias en la localidad brasileña de Río Branco por proxenetismo. Las víctimas, que eran adolescentes brasileñas, lo denunciaron por explotación sexual, ya que eran llevadas a La Paz y Santa Cruz con mentiras y luego las obligaban a prostituirse en sus negocios.



“Esa droga fue encontrada en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. La droga es de un narco llamado F.I.M.D.M, le dicen ‘El Colla’. Su contacto es un coronel jubilado”, dice parte del informe preliminar que manejan los policías investigadores.