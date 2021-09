Un gato montés y un zorro fueron rescatados de distintos puntos de la ciudad

Escucha esta nota aquí

El equipo de Biodiversidad de la Gobernación hizo el rescate de un zorro patas negras que se encontraba en la terminal Bimodal, y de un gato montés que deambulaba en un domicilio de la urbanización España. Ambos animales se encuentran atendidos y bajo cuidados en el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre.



“Esto nuevamente es un llamado de atención, por el tema de tráfico de animal. Las personas, los ciudadanos deben tomar conciencia de que nuestra casa no es su casa, que no podemos sacarlos de su hábitat”, dijo Alejandra Sandóval, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.



Tanto el zorro como el gato montés tienen que pasar por un proceso de evaluación clínica veterinaria, para luego comenzar con la rehabilitación de ambos. Con los diagnósticos de los veterinarios y biólogos del lugar se determinará si se hará la liberación o si tendrían que ser derivados a un centro de custodia.

