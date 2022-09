Un hombre denuncia a su esposa por violencia familiar luego de ser apuñalado

"Quiero irme, dale, me estás apuñalando. Siem pre fuiste así, desde que me conociste" , le dice el hombre a la mujer.

"S on muchos factores del porqué los hombres no sientan una denuncia, una es por vergüenza, deciden soportar hasta llegar a estos extremos para recién ir a las instituciones, otra razón es que por el hecho de ser varones no podrían ser golpeados, pero vemos que también son víctimas y sufren violencia familiar. No deben callarse, deben denunciar", expresó la fiscal.